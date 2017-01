Kaymakam Sırmalı Yeni Kimlik Kartı Müracaatını Yaptı Kaymakam Sırmalı Yeni Kimlik Kartı Müracaatını Yaptı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında yeni kimlik kartı başvuruları 02.01.2017 tarihi itibariyle Edremit ilçemizde de alınmaya başlandı. Yeni kimlik kartı başvurularının başlamasının ardından ilk olarak İlçe Kaymakamımız Ali Sırmalı İlçe Nüfus Müdürlüğünde düzenlenen program ile yeni kimlik kartı müracaatını yaptı.

İlçe Nüfus Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Sırmalı:"2017 yılı itibarıyla ülke düzeyinde yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlanıldı. Yeni kimlik kartımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gelişen teknoloji ile birlikte uluslararası standarlara uygun olarak üretilen yeni kimlik kartları kişilere taşıma kolaylığı, uzun süreli kullanım, yüksek güvenlik özellikleri sayesinde sahteciliğin önlenmesi ve bir çok e-devlet uygulamasıyla entegrasyon imkanı sağlamaktadır. Ayrıca yeni kimliklerle bankacılıktan noter işlemlerine, tapu işlemlerinden sağlık ve sigorta erişimlerine kadar bir çok alanda istifade edilecektir. Edremitli vatandaşlarımızı yeni kimlik kartlarını almaya davet ediyorum" dedi.

Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartı projesi ile ilgili iş ve işlemler İlçemizde İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce yürütülmekte olup yeni kimlik kartı başvurusu için ALO 199çağrı merkezinden veya "e-kimlik randevu" internet adresinden randevu alınarak veya Nüfus Müdürlüklerinden randevusuz olarak, yurt dışında ise dış temsilciliklere başvuru yapılabilecek. Başvuru esnasında son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı veya uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin müracaat eden kişinin yanında bulundurması gerekmektedir.

Mernis Sisteminden kişinin kimlik bilgileri kontrol edildikten sonra vatandaşın yanında getirdiği biyometrik fotoğraf taranarak sisteme yüklenerek, kişinin avuç ve parmak izi alınarak sistem üzerinden yapılan işlem vatandaşa kontrol ettirildikten sonra müracaat onaylanmaktadır.

Başvuru işlemi alındıktan sonra bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik kartı basım merkezine online olarak gitmektedir. Burada hazırlanan yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı vatandaşımızın başvurusu esnasında belirttiği adresine PTT tarafından teslim edilmektedir. Bu süre yaklaşık 10 - 15 gündür.

Yeni Kimlik kartlarının basımı aşamasındaki sürede kişilerin ellerindeki nüfus cüzdanları geçerli olup, kimlik kartlarını teslim alan vatandaşlarımızın elinde bulunan nüfus cüzdanlarını herhangi bir kuruma veya kişiye teslim etmeleri gerekmemektedir. Yeni Kimlik kartlarını teslim almaları ile birlikte eski nüfus cüzdanları otomatik olarak sistemden geçersiz hale getirilecektir.

On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurması gerekmektedir. Başvuran tarafından talep edilmediği sürece on beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartında yer alır. Yeni Kimlik Kartları tek renk olup, ücreti 2017 mali yılı için 16TL kayıp olması halinde ise 32 TL olarak belirlenmiştir.

Zeytin Ülkesinde Zenginlik ve Güç Zeytin Ülkesinde Zenginlik ve Güç

Zeytin Diyarında Güç ve Servet Tefeci ve zalim, Edremit Ayanından Müridzade Hacı Mehmed Ağa'nın idam edilmesi

Zeytin Diyarında Güç ve Servet Tefeci ve zalim, Edremit Ayanından Müridzade Hacı Mehmed Ağa'nın idam edilmesi

Edremitli Han Mehmed Ağa

Edremit 19. yüzyılın başlarında, bugün de olduğu gibi, bir zeytincilik merkeziydi. Edremit suları ve çeşmeleri için, 1819’da hayırseverlerin 2635 adet zeytin ağacını kasabaya vakfettiklerini Yöre tarihçisi Gıyas Yetkin’den öğrenmek şaşırtıcı değil. Öte yandan, Edremit ve Kemer-i Edremit (Burhaniye) yöresinde yönetici görevlerde bulunurken, ticareti ve tefeciliği de ihmal etmeyip kesesini doldurmuş, ancak yolsuzlukları sonucu, saray tarafından mallan müsadere edilip asılmış büyük zeytinliklere ve yağhanelere sahip Müridoğlu Hacı Mehmed Ağa’ya ilişkin Osmanlı arşivlerini tarayan Suraiya Faroqhi’nin “Zeytin Ülkesinde Zenginlik ve Güç” başlıklı incelemesinden de çok ilginç bilgiler ediniyoruz. Komşu Ayvalık kasabasında Rumların ağırlıkta olmasına karşılık, daha çok Müslüman zeytincilerin başı çektiği Edremit, ürettiği zeytinyağı ve sabunu büyük ölçüde İstanbul'a gönderiyordu. O günlerde bir testi halis zeytinyağının fiyatı yaklaşık 7 kuruş. Edremit “voyvodası” Mehmed Efendi'den aldığı 11 bin kuruşluk zeytinyağının borcunu ödeyemeyen Kemerli (Burhaniye) bir çiftçinin ya da Havran-ı Kebirli 6 bin kuruş borçlu tüccarın el konan zeytinliğinde her bir ağaca biçilen “baha” ise sadece 15 kuruş... Mehmed Ağa’nın sahip olduğu zeytin ağacı sayısı yaklaşık 19 bin. O dönemde iyi bakılmadığı için, ağaç başına günümüz veriminin çok altında olsa da, Hacı Mehmed her yıl en azından 90-100 ton arası zeytinyağı alıyordu. Ayrıca 400 hektar buğday tarlası, çiftlikleri, un değirmenleri, fırınları, evleri, hanları olan bu Osmanlı ayanının 700 bin gümüş kuruşa ulaşan kişisel servetinin dökümünde zeytin ağaçlarına 290 bin kuruş, stok zeytinyağlarına ise 70 bin kuruş değer biçiliyordu. Hem canından olan hem malları Devletçe müsadere edilen Edremitli Müridzade Hacı Mehmed Ağa'nın talihsizliği, bu uygulamanın yasaklanacağı 1839 Tanzimat Fermanı’na yetişememiş olmasıydı. Kendi gitti, “Mürdoğlu" nâmı kaldı yadigâr...

“Edremit’ti o mavi , dallardan sarkan Edremit’ti o ova zeytin acısı İlkyaz , mor çınarla, çam karanlığı, Edremit’ti her çağdan…

Edremit'te 1870’lere dek zeytinler mengene ile sıkılırdı. Kasabada ilk fabrikalar 1876 ve 1888'de kuruldu. 1877 yılında iyi zeytinyağının okkası dört buçuk kuruşmuş. O günlerde bir fabrika günde ancak 1.3 ton zeytin işleyebiliyor-muş. Günümüzde kontunu sistemle 100 ton işlenebileceğini hayal etmek bile zordu herhalde... Edremit’te zeytincilik ileride elbette daha da gelişecekti. 1331 (1916) yılında Hocazade banker Ali Rıza Bey (Karagöz) Almanya’ya zeytinyağı satıyordu. 1919 da mütareke imzalandıktan sonra Edremit'e ilk kez gaz geldi. Savaş yıllarında Edremit halkı aydınlanmak için zeytinyağı kullanırdı. Kurtuluş Savaşı sürerken, 1921 de Edremit’te Zeytinyağının okkası 65 kuruşa satılacaktı Gıyas Yetkinin İ939’da yayımladığı Edremit kitabında, bu kasabada 6 zeytinyağı fabrikası ve 2 sabunhane İpim: bulunduğunu okuyoruz. Komşu Havran nahiyesinde buharla çalışan 9 zeytinyağı fabrikası vardı. Zeytinlide ve Altınoluk’ta 3’er. Güre’de ise 2 fabrika faaldi ve zeytinin bol olduğu yıllarda ortalama bin ton yağ üretiliyordu.

Müridoğlu Mehmet Ağa ve Hacı Kabakçı Mustafa Ağa

Mürid oğlu Mehmet Edremit'te voyvodalığa ferman gereğince el koyuyor. O yıllarda Edremit'te asayiş bozuk olduğundan Mehmet, ilk icraat olarak gece yasağı koyuyor. Kimseye göz açtırmıyor. Bu suretle emniyet ve asayişi mem¬lekette sağlıyor. Halk bundan pek memnundur. Ancak beş bin altın olan vergi o sene vaki olan kıtlık sebebi ile tahsil için gelen kâhyaya ödenemiyor. Ertesi sene mahsul bol olduğundan vergi iki misli ile on bin altın olarak ödeniyor. Bu suretle Mürid oğlu Mehmet Ağa itibarını ikmal etmiş, halkın da teveccühünü almış bir şekilde voyvodalık icraatına devam ediyor. Müridoğlu hakkında buraya kadar arz ettiğim bilgiler bu zatın torunların¬dan olup Burhaniye'de ikamet eden ve halen de hayatta olmayan Ali Şefik Bey namındaki zâtın rahmetli Gıyas Yetkin Bey'e bizzat anlattıkları ve acizâne benim de bizzat Gıyas Bey'den işittiklerimdir. Bu arada garip bir tecelli olarak tezahür eden bir hususu da arz etmem gerekiyor. Mehmet Ağa cahil ve zalim bir adamdır. Fakat oğlu Mustafa Aczî Ağa, tasavvuf ricalinden olup divan sahibidir. İsmi tasavvuf literatürüne geçmiştir. Onun oğlu Ali Şefik Bey de yine tasavvuf ricalinden olup halk arasında velî olarak bilinir. İşte bu bilgileri intikal ettiren Burhaniyeli Ali Şefik Bey bu zâtın torunlarındandır.

Devamı ses dergisinin 99. sayısında...

Osmanlı'da Kandillerin yağı Edremit'ten Osmanlı'da Kandillerin yağı Edremit'ten

Aydınlatma için "Kandiller, mahyalar..."

Aydınlatma için “Kandiller, mahyalar...”

Camilerde kandiller, zeytinyağı ile aydınlatmayı sağlar. Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerinde aydınlatma amacıyla Edremit bölgesi Zeytinyağını tercih etmesinin sebebi cami kubbelerinde “Mahyalarda” “is” yapmaması olarak biliniyor. “Kandilin yağı tükendi...”

Bir insanın yaşamının sona erdiğini, artık bir deyime dönüşmüş bu cümle ne güzel ifade ediyor. Düşük nitelikte zeytinyağı ile yakılan kandiller Osmanlı camilerinin aydınlatılmasında kullanılırdı. Örneğin, Fatih Sultan Mehmet’in 1470 yılında yaptırdığı, ancak 1765 depreminde zarar gördüğü için zemine kadar yıktırılıp yeniden yapılan ve 1771 yılında III. Mustafa tarafından hizmete açılan Fatih Camii’ne “yeniden 600 kandil ilave ve bu maksatla senevi 600 okka zeytinyağı tayin edilmiş ve kadrosuna bir kandil yakıcı daha katılmıştı”. Yine İstanbul Risaleleri’nin yazarı Süheyl Ünver’den öğreniyoruz ki, Fatih Külliyesi’nde yer alan Îmarethane’de “Kandil ve lambaları yakmak işiyle muvazzaf ve her gece münavebeyle hizmet etmekle mükellef cerağcılar”ın, yani kandil yakıcıların yevmiyesi üç dirhemmiş... Semaniye Medreseleri’ne verilen malzeme bedeli arasında her gün 6 akçe hasır ve 6 akçe zeytinyağı “kotası” varmış... Öte yandan, Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey’in Bir 'Zamanlar İstanbul adlı kitabında Müslümanların kutsal Regaip gecelerinde minarelerde kandil yakılması geleneğinin ilk kez Sultan II. Selim (1564-1574) döneminde başladığını, daha sonra Berat ve Miraç geceleri ve nihayet Ramazanın birinci gecesinden Bayram gecesine dek minarelerin kandillerle aydınlatılmasının, minare aralarına mahya kurulmasının I. Ahmet döneminde (1603-1617) gerçekleştiği belirtiliyor. Her yıl Ramazan öncesinde Evkaf yönetimi camilere kandil yağları ve balmumu dağıtmaya başlarmış...

Vatikan’ın yağları Burhaniye’den

Vatikan aydınlatma amacıyla “en parlak ve en az is veren yağ, en kaliteli yağdır” diyerek Burhaniye’den Zeytinyağı alıyormuş..

Vatikan'ın yağları Burhaniye'den

Vatikan aydınlatma amacıyla "en parlak ve en az is veren yağ, en kaliteli yağdır" diyerek Burhaniye'den Zeytinyağı alıyormuş..

Yazılı kaynaklardan öğrendiğimiz bilgilere göre, Vatikan ve Kilisenin aydınlatma ve takdiste kullandığı zeytinyağları da özel olduğu ifade ediliyor. Verilen örneklerde, Vatikan "en parlak ve en az is veren yağ, en kaliteli yağdır" ilkesine bağlı olarak, her yıl Burhaniye'nin saf zeytinyağından sipariş verdikleri halen dillerden düşmüyor. Burhaniye'de Zeytinyağı pazarlaması yapan esnafların tarihsel bu ayrıcalığı halen bugün bile yağlarını methederken bu özel siparişi anımsatmayı unutmuyorlar...



***************************Bu *************************Yılbaşı *************************ağacımı ************************Hediyelerle **************************donatmak *********************Yerine, her dalını ********************bir dostumun adı ile ********************Süslemek istedim? *******************Yakın dostlar, uzakta olan *******************Arkadaşlar. Eski arkadaşlar, ******************yeni dostlar. Her gün gördüklerim *****************ve ara sıra görüşebildiklerim. Hep ****************Aklımda olanlar ve sıkça unuttuklarım? **************Her zaman yanımda olanlar ile olamayanlar *********Kötü gün dostlarım, hep destek olanlar... İstemeden ****Üzdüğüm dostlar ve istemeden beni üzenler. Çok yakınımda *olanlar,ulaşamadıklarım,yıllardırgörmediklerim,özlediklerim. Vefa borcu olduklarım. Bir telefon uzaklığında olanlar.Alçak **gönüllüler,Gönülden sevenler. Az yada çok hayatıma girmiş *********************Tüm isimler? Bu *********************ağaçta hepsinin **********************Kökleri sağlam, **********************dalları uzun ve **********************Güçlü olacak. **********************İsimleri daima ***********************asılı kalacak? ****Her yeni yıl, eskilerin yanına yenileri eklenecek. *****Zor anlarda ağacımın gölgesi dostları ve dostlukları ******bir nefes serinletecek. Yeni yılla gelen tüm yeni *****Umutların, yeni başlangıçların, dostların, bütün yeni *****Günlerinizi aydınlatması ve sizlerle daha güzel anlar ***********paylaşmak dileğimle..... *************NİCE YILLARA*********



Bu Haberi Facebook'ta paylaş Bu Haberi Twitter'de Paylaş Yapılan Yorum Bu habere yapılan yorum bulunmamaktadır. BURHANİYE BUNU HAK ETMİYOR! BURHANİYE BUNU HAK ETMİYOR!

Kandırıldık!... Burhaniye kazanacak dedi, Kendi kazanıyor!!! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ konusunda yaptığı öz eleştiride "Kandırıldık" açıklamasından sonra, Burhaniye'li seçmen de aynı eleştiriyi yaptı. "Kandırıldık" AKP'li Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın seçimler öncesinde, "Burhaniye Kazanacak" diyerek afişler yaptırarak yerel seçimlerde seçmeni kandırdığı, Burhaniye'nin kazanmak yerine kaybetmeye devam ettiğini, ancak bu süreç içerisinde bu tam tersi oldu "kendi kazandı" diyerek tepki gösterdiler. Uysal ve ailesinin 2014 yılından bu yana servetlerinde ki artışı kamuoyuna açıklaması istendi.



Bu Haberi Facebook'ta paylaş Bu Haberi Twitter'de Paylaş Yapılan Yorum Bu habere yapılan yorum bulunmamaktadır.



